Frey avverte il Milan: “Fiorentina a San Siro per vincere. Firenze è unita e compatta per l’Europa”

Sebastien Frey, ex portiere e bandiera viola, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di PianetaMilan.it in occasione della sfida di domenica tra i rossoneri e la squadra gigliata. Ecco le sue parole: “Occhio alla Fiorentina. Le due sconfitte contro Salernitana e Udinese potrebbero aver fatto scattare una sorta di molla nella squadra. I viola si presenteranno a San Siro per vincere. Non sarà semplice per la squadra di Pioli. Quali aspetti potrebbero giocare maggiormente a favore dei rossoneri? Il fatto che i viola non abbiano Torreira e Castrovilli. Sono due giocatori fondamentali nel sistema di gioco di Italiano. A sfavore del Milan invece ci sono la voglia di far punti e l’obiettivo Europa League: la Firenze calcistica è sicuramente unita e compatta per questo tipo di obiettivo. Per i viola, l’Europa League è tanto importante, quanto l’eventuale tricolore per il Milan”.