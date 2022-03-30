L'annuncio di Frey: "Domenica tornerò a casa". Il portiere viola sarà allo stadio e al Viola Park

Seba Frey è stato invitato dalla Fiorentina domenica a Firenze sia per vedere il Viola Park che per assistere alla partita contro l'Empoli

"Dopo un bel di tempo, volevo annunciarvi che domenica torno a casa, finalmente, ci vediamo alle 12.30"

Questo l'annuncio fatto sui social da Seba Frey, uno dei portieri della Fiorentina più amati degli ultimi decenni che domenica tornerà al Franchi dopo tanto tempo in occasione di Fiorentina-Empoli invitato dalla società viola sia per la gara e sia per visitare il Viola Park.