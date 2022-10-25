Frey punge Jovic: "Qualcuno non si è inserito nell'ambiente Firenze, se non capisci questa piazza..."

Seba Frey ha parlato di Luka Jovic e dei problemi della Fiorentina attuale, il portiere è stato premiato nella serata della Hall Of Fame

Dopo la premiazione nella Hall Of Fame della Fiorentina, Sebastien Frey ha parlato anche della squadra attuale, queste le sue parole:

"Oggi è più difficile trasmettere il senso di appartenenza ma non solo qui, in tutto il mondo del calcio, per colpa del business. Dal punto di vista dell’impegno non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, come visto contro l’Inter, danno il massimo, voglio bene ai ragazzi, sono tutti bravi ragazzi, se mi permettete voglio soffermarmi su un giocatore in particolare.

Ad inizio stagione eravamo tutti ad esaltare il mercato fatto, adesso facciamo pochi gol e sicuramente facendo pochi gol le partite le fai fatica a vincere, penso che davanti ci sono giocatori buoni.

Qualcuno non si è ancora inserito al 100% sia nel campionato italiano e sia nell'ambiente Firenze, questa è una piazza che va capita e quando la capisci puoi dare un qualcosa in più. Jovic? Non faccio nomi, lui arriva da grandi squadre, ci aspettiamo tutti qualcosa in più da lui, serve tempo ma la Fiorentina non ha tempo, capisco la piazza. Sicuramente se la situazione è questa qui qualche problema c’è, bisogno dare qualcosa in più. Adesso serve vincere, fare punti, poi penseremo al bel gioco"

CASSANO DURO CONTRO VALERI

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