Frey attacca Adani: "Se fosse stato bravo sarebbe rimasto a Sky a fare il commentatore"

Sta facendo discutere la telecronaca di Lele Adani in Argentina-Messico, accusato di essere stato troppo passionale, ne ha parlato anche Frey

In una diretta su Twitch per commentare il mondiale, Seba Frey ha attaccato Lele Adani, l'ex portiere di Fiorentina e Inter non le ha mandate a dire sia ad Adani che anche a Cassano. Queste le parole di Frey:

"Meglio Se Adani fosse stato bravo sarebbe rimasto a Sky per fare il commentatore, è diventato troppo tifoso di Messi il suo modo di fare non va bene. Quando vedo un mio ex compagno che critica non la prendo affatto bene, se fosse successo a me non l'avrei accettato. Infatti Ronaldo non l'ha presa bene come non l'ha presa bene Ferrara per quello che ha detto Cassano, ci sono delle cose che non puoi toccare. Devi aver vinto qualcosa per criticare Messi o Ronaldo, io non mi permetterei mai"

PAPA WAIGO E IL RETROSCENA DI VIERI A FIRENZE

https://www.labaroviola.com/papa-waigo-vieri-mi-ha-fatto-piangere-quando-eravamo-alla-fiorentina-mantenne-una-promessa/193888/