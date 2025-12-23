Frey duro: “Piccoli peggior acquisto dell’anno. Sta rendendo pochissimo per i 30 milioni spesi”

Durante il podcast Aurasport l’ex portiere viola Seba Frey ha usato termini forti per catalogare l’acquisto di Roberto Piccoli da parte della Fiorentina. Queste le sue parole: “Io alla stagione viola do 3,5, il male che hanno fatto a tutto l’ambiente è troppo profondo. In 15 partite non c’è stata una vittoria. Per la realtà di Firenze non è grave, di più.”

Alla domanda sull’acquisto più deludente ha commentato così: “Per me Piccoli è stato il peggior acquisto dell’anno. Non vuol dire che è scarso, ha reso poco. Anche chi l’ha acquistato ha sbagliato. Non voglio sparare a zero su di lui, ma per quanto è costato sta rendendo pochissimo. Hanno speso 30 milioni, per la realtà della Fiorentina è tantissimo”.