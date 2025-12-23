23 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:54

Frey duro: “Piccoli peggior acquisto dell’anno. Sta rendendo pochissimo per i 30 milioni spesi”

Frey duro: “Piccoli peggior acquisto dell’anno. Sta rendendo pochissimo per i 30 milioni spesi”

Redazione

23 Dicembre · 19:58

"Non vuol dire che è scarso, ha reso poco. Anche chi l'ha acquistato ha sbagliato"

Durante il podcast Aurasport l’ex portiere viola Seba Frey ha usato termini forti per catalogare l’acquisto di Roberto Piccoli da parte della Fiorentina. Queste le sue parole: “Io alla stagione viola do 3,5, il male che hanno fatto a tutto l’ambiente è troppo profondo. In 15 partite non c’è stata una vittoria. Per la realtà di Firenze non è grave, di più.”

Alla domanda sull’acquisto più deludente ha commentato così: “Per me Piccoli è stato il peggior acquisto dell’anno. Non vuol dire che è scarso, ha reso poco. Anche chi l’ha acquistato ha sbagliato. Non voglio sparare a zero su di lui, ma per quanto è costato sta rendendo pochissimo. Hanno speso 30 milioni, per la realtà della Fiorentina è tantissimo”.

