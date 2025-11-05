Frey duro: "Dodo doveva andare sotto la Curva, bisogna sempre metterci la faccia"

L'ex portiere della Fiorentina è intervenuto per parlare di vari temi come il mancato passaggio sotto la curva di Dodo

L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey è intervenuto a Calciofranco per parlare della situazione in casa viola: "Conosco bene Firenze e so che è una piazza che dà tanto ma che si fa anche sentire se ci sono dei problemi. Firenze non è facile e viene dopo Roma e Napoli e basta in Italia per la pressione che ti dà. Adesso ci sono dei cambiamenti da fare e bisogna farli velocemente perché sei ultimo con una buona squadra e devi muoverti. Non divido le colpe perché le hanno tutti, forse Pioli ha sbagliato approccio oppure hanno creato aspettative troppo alte all'organico che rimane di livello buonissimo."

Prosegue: "Capisco i tifosi che si lamentano perché hai un gran portiere che è un top in Europa e poi hai un attaccante come Kean che ha fatto vedere di saper segnare. Abbiamo capito che esisteva un conflitto forte con lo spogliatoio perché Dzeko l'ha detto chiaramente e ci sono stati degli scontri senza dubbio."

Su Ranieri: "Ora ci vuole un capitano esperto come De Gea che ha un profilo di grande spessore e non lui che con il Lecce ha fatto delle scenate fuori luogo. De Gea sa vivere nelle difficoltà ed è un campione, è l'unico che sa tenere tutti buoni."

Su Dodo: "Non mi esprimo sul giocatore, dico solo che doveva andare pure lui sotto la Curva come Pioli perchè si va tutti insieme a prendere gli insulti e a metterci la faccia. O tutti o nessuno, non mi è piaciuto quest'atteggiamento."

Sul tecnico: "Ci vuole uno di lotta e non di bel gioco perché non serve a niente, bisogna salvare la baracca e della bella espressione ce ne facciamo poco. Bisogna trovare uno che conosce le difficoltà."