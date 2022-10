Frey: “Corvino sleale con me, costretto ad andarmene dalla Fiorentina. Dicevano che ero rotto”

Sebastien Frey ha rilasciato una lunga intervista al Corriere Fiorentino: “Corvino con me fu sleale, avevo appena gridato il forte desiderio di chiudere la carriera alla Fiorentina ma mi affiancò Boruc per disturbarmi anche umanamente. Dicevano che ero rotto, mi misero nelle condizioni di andarmene a meno di non sentirsi un peso nel club che amavo. Questa cosa somiglia a quanto è capitato a Borja Valero”.

