Frey: "La coreografia e il tifo di ieri mi hanno ricordato che ho fatto bene a venire alla Fiorentina"

Frey esalta i tifosi della Fiorentina per lo splendida coreografia di ieri e per il tifo incessante per tutta la partita

L'ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey ha voluto commentare la coreografia dei tifosi della Fiorentina per la gara contro la Juventus:

"Spettacolare!!! Voglio fare i complimenti ai ragazzi @acffiorentina per la prestazione di ieri ( non è finita ) ma voglio sottolineare il calore e là bellezza della coreografia preparata dai nostri tifosi… mi avete dato la conferma che nel 2005 scegliendo FIRENZE e LA FIORENTINA e stata la scelta giusta 👏🏻👏🏻👏🏻 … ci vediamo presto allo stadio"

IL PARERE DI FERRARA SULLA GARA DI IERI SERA

https://www.labaroviola.com/ferrara-non-ci-sta-ieri-sul-calcio-ha-vinto-il-non-calcio-a-venuti-deve-andare-tutto-il-nostro-affetto/167630/