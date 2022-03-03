Ferrara non ci sta: "Ieri sul calcio ha vinto il non calcio. A Venuti deve andare tutto il nostro affetto"
Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato dopo la sconfitta della Fiorentina contro la Juventus
Ai microfoni di Lady Radio il giornalista Benedetto Ferrara ha commentato la gara di ieri tra Fiorentina e Juventus. Queste le sue parole:
"È tutto molto semplice. Ieri abbiamo visto il calcio contro il non calcio, che ha vinto. Abbiamo fatto tutto da soli poi, a Venuti va tutto il nostro affetto. La Juve è questa: brutta, furba e cattiva da sempre. La Fiorentina ha fatto calcio ieri. Torreira ha dominato, bene anche Bonaventura e Castrovilli. Bisogna che gli esterni la buttino dentro".
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