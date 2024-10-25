Frey: "Il miglior Frey? Quello della Fiorentina. Ero considerato tra i migliori portieri del mondo"

L'ex portiere della Fiorentina ha parlato delle tappe più importanti della sua carriera, soffermandosi sui suoi anni a Firenze

Sebastien Frey, ai microfoni di Radio 24, ha parlato delle tappe più importanti della sua carriera, sottolineando anche l'affetto per le sue ex squadre. Le parole dell'ex portiere della Fiorentina:

"Sono affezionato a tutte le squadre in cui ho giocato. Con la Fiorentina ho un rapporto particolare, ho vissuto a Firenze per 6 anni. Non dimentico mai il primo amore e la società che mi portò per la prima volta in Serie A, l'Inter. In quegli anni in Italia c'erano giocatori incredibili. Ma il miglior Frey è stato quello di Firenze. La svolta nella terza stagione: sono diventato un portiere più maturo. In quel momento ero considerato tra i migliori portieri del mondo".

Ikoné dedica la doppietta a Barone: “Sei sempre nei miei pensieri, io non ti dimentico. Questo è per te”

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