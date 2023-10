Frey: “Tenere Italiano e rinnovo di Nico sono segnali importanti. Sarebbe bello qualificarsi in Europa League”

L’ex portiere della Fiorentina, Sebastian Frey, ha rilasciato un’intervista ad Il Tirreno e si è soffermato anche sull’inizio di stagione dei Viola. Ecco le sue dichiarazioni:

Sebastien Frey, cominciamo dalla fine, dalla Fiorentina. È l’anno giusto per fare un passo in avanti?

«Ci sono segnali positivi. Essere riusciti a tenere Italiano è stato un primo passo fondamentale. È l’uomo giusto per questo progetto, lo sta dimostrando da tempo. E poi c’è stato il prolungamento di Nico Gonzalez, un altro segnale importante. Quanto fatto la passata stagione deve essere considerato un punto di inizio: per crescere, quest’anno sarebbe bello riuscire a qualificarsi in Europa League».

DEJAN STANKOVIC, ALLENATORE DEL FERENCVAROS, PRESENTA LA PARTITA DI DOMANI