Frey non si nasconde: ''Contro la Juve in Coppa Italia è ancora tutto aperto, sono battibili''

Sebastian Frey non getta affatto la spugna per la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Crede nella rimonta.

Non vuole assolutamente saperne di arrendersi Sebastian Frey, che intervenuto ai microfoni di calciostyle.it, ha parlato anche di Fiorentina e del delicato match di ritorno contro i bianconeri. Queste le sue parole:

''Conosco bene Italiano, da giocatore ha sempre avuto una personalità tale da poter fare un giorno l’allenatore. Sono positivamente sorpreso da quanto sta facendo a Firenze, piazza difficile e che ti dà poco tempo. Italiano ha ridato identità di gioco alla squadra e una personalità, cosa non semplice in una città come Firenze.

Soprattutto ha ridato entusiasmo, sento in giro che la gente è contenta. Insomma, il mister viola per una prima stagione sta facendo cose molto belle ed importanti a mio modo di vedere. Ritorno di Coppa Italia con la Juve? Guardando la partita dell’andata secondo me è ancora tutto aperto. Credo che la Fiorentina andrà a Torino per giocarsela, assolutamente.

Tutto è possibile, perché non è più la Juventus imbattibile di qualche anno fa. E dal suo canto la Fiorentina ha ritrovato entusiasmo e sta facendo bene. Vedrete che sarà un match intenso e divertente. Atalanta? Credo che sia un po’ la Fiorentina della mia generazione, ovvero una squadra sorprendente, che sta facendo ottime cose, gioca bene e riesce a mettere in difficoltà chiunque.''

DALL'INGHILTERRA, TORREIRA HA DECISO: VUOLE RESTARE ALLA FIORENTINA, VIOLA PRONTI A PRENDERLO A TITOLO DEFINITIVO

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