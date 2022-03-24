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Frey non si nasconde: ''Contro la Juve in Coppa Italia è ancora tutto aperto, sono battibili''

Sebastian Frey non getta affatto la spugna per la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Crede nella rimonta.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 marzo 2022 16:18
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Frey non si nasconde: ''Contro la Juve in Coppa Italia è ancora tutto aperto, sono battibili''

Non vuole assolutamente saperne di arrendersi Sebastian Frey, che intervenuto ai microfoni di calciostyle.it, ha parlato anche di Fiorentina e del delicato match di ritorno contro i bianconeri. Queste le sue parole:

''Conosco bene Italiano, da giocatore ha sempre avuto una personalità tale da poter fare un giorno l’allenatore. Sono positivamente sorpreso da quanto sta facendo a Firenze, piazza difficile e che ti dà poco tempo. Italiano ha ridato identità di gioco alla squadra e una personalità, cosa non semplice in una città come Firenze.

Soprattutto ha ridato entusiasmo, sento in giro che la gente è contenta. Insomma, il mister viola per una prima stagione sta facendo cose molto belle ed importanti a mio modo di vedere. Ritorno di Coppa Italia con la Juve? Guardando la partita dell’andata secondo me è ancora tutto aperto. Credo che la Fiorentina andrà a Torino per giocarsela, assolutamente.

Tutto è possibile, perché non è più la Juventus imbattibile di qualche anno fa. E dal suo canto la Fiorentina ha ritrovato entusiasmo e sta facendo bene. Vedrete che sarà un match intenso e divertente. Atalanta? Credo che sia un po’ la Fiorentina della mia generazione, ovvero una squadra sorprendente, che sta facendo ottime cose, gioca bene e riesce a mettere in difficoltà chiunque.''

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