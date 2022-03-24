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Dall'Inghilterra, Torreira ha deciso: vuole restare alla Fiorentina, viola pronti a prenderlo a titolo definitivo

La Fiorentina è forte di un diritto di riscatto da 15 milioni per poter tenere con se Torreira che ha acconsentito al trasferimento

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 marzo 2022 13:39
Dall'Inghilterra, Torreira ha deciso: vuole restare alla Fiorentina, viola pronti a prenderlo a titolo definitivo - Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quello che riporta football.london, Torreira è pronto a trasferirsi in maniera definitiva alla Fiorentina ed è questo quello che si aspetta che accada questa estate. La squadra viola sta trattando con l'Arsenal l'acquisto del giocatore, forte anche di un diritto di riscatto da 15 milioni di euro.

LA FIORENTINA VUOLE LE NORMAND

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