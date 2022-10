L’aneddoto di Frey: “-19 per Calciopoli? Nessuno scelse di andarsene, eravamo un gruppo vero”

Sebastien Frey ha rilasciato una lunga intervista al Corriere Fiorentino: “Vi racconto un aneddoto, eravamo in ritiro a Scarperia, ci avevano appena detto che per via di Calciopoli saremmo dovuti partire da -19. Ci guardammo in faccia era una missione impossibile o andavamo ognuno per la propria strada a caccia di ricchi ingaggi o dimostravano di essere uomini capaci di un’impresa. Non ce ne fu uno che scelse prima opzione. Quella squadra era un gruppo vero, dove Prandelli era un direttore d’orchestra preparatissimo. Ma la musica la fanno i musicisti..”

