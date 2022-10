Nervosa la vita di Vlahovic alla Juventus, Dazn mostra retroscena San Siro: attacco a Bonucci e a Leao

Dazn ha mostrato tutti i retroscena della partita di Vlahovic a San Siro contro il Milan, una gara in cui il serbo ha giocato malissimo causando anche il gol del 2-0 dei rossoneri. Dopo l’errore prima calcia il pallone in tribuna, poi lo va a chiedere al quarto uomo che naturalmente gli indica che il pallone sarà a centrocampo al momento della battuta. Se la prende con se stesso durante tutta la partita, poi attacca Bonucci andando direttamente da Milik: “Ma Leo cosa fa?”, la sua partita è un continuo girare dentro il campo e gridare contro tutti, impreca. Quando sta in panchina lancia la bottiglietta, se la prende con Leao che palleggia, butta la maglia per terra. Insomma, l’esperienza di Vlahovic alla Juventus non sta andando come avrebbe voluto, chissà se si è pentito di aver lasciato la Fiorentina…

