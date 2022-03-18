Frey non dimentica: "Inter e Fiorentina le squadre del mio cuore. Domani partita speciale"

Il grande ex Sebastien Frey ha parlato ai microfoni di Matchday Programme della partita tra i Viola ed i nerazzurri in programma per domani

Sebastien Frey, grande ex di Fiorentina ed Inter, è intervenuto ai microfoni di Matchday Programme, programma dei canali ufficiali dei nerazzurri, per parlare delle sue ex squadre in occasione della sfida di domani a San Siro. Ecco le sue parole: "Per me è sempre una partita speciale, è stata la mia prima gara da titolare con la maglia nerazzurra. Era il 3 aprile 1999, vittoria dell'Inter per 2-0. L'Inter è stata il mio primo grande amore, la squadra che ha creduto in me. Sarò sempre grato a questo club. Mi piace vedere queste due squadre in campo perché mi ricordano delle bellissime emozioni".

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