Frey: “Con il Viola Park ha creato qualcosa di incredibile, lo porteremo avanti in onore di Commisso e Barone”

Sebastian Frey ha parlato fuori dalla basilica di Santa Maria del Fiore del suo ricordo di Rocco Commisso.

Ecco le parole dell’ex portiere della Fiorentina riprese dai canali ufficiali del club:

“Mi sembrava doveroso essere quà oggi per ringraziare a modo mio Rocco per quello che ha fatto per la Fiorentina per come si è sempre comportato nei miei confronti con tanto affetto e tanto rispetto. Rocco è una persona di cuore, molto attaccato alla Fiorentina e credo che lo abbia dimostrato con i fatti. Il ricordo bello e grande sarà questo Viola Park che porteremo avanti in suo onore e a nome di Joe. Oggi è una giornata molto triste però credo che nel cuore di tutti rimarrà sempre per quello che ha fatto e per come si è sempre comportato”.

Su cosa lascia a Firenze:

“Ha creato qualcosa di incredibile ed unico in Europa con il Viola Park nella nostra realtà. Credo che abbia dimostrato con acquisti il suo affetto e il fatto che voleva riportare la Fiorentina il più in alto possibile”