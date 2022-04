Frey: “Perchè i tifosi della Fiorentina non possono andare a San Siro? Le gare vanno giocate alla pari”

Il portiere ex Fiorentina Sebastian Frey ha parlato della situazione biglietti di Milan-Fiorentina su Twitter. Questo il suo messaggio (giustamente) polemico:

“Perché i nostri tifosi non possono avere i biglietti per sostenere la squadra contro il Milan? Le partite vanno giocate alla pari, tifosi compresi, e adesso la “mia” squadra ha bisogno di loro perché so quando sono fantastici e quanto possono aiutare la squadra in questo momento”.

GALLI PARLA DEL MOMENTO DELLA FIORENTINA