Frey a casa di Andrea Papi, il ragazzo che ha perso una gamba in un incidente. Il video emozionante

Un bellissimo gesto di Frey nei confronti di Andrea Papi, e organizza una raccolta fondi per comprargli la protesi

Suona il citofono, «Chi è?»: «Sébastien Frey». Non poteva credere alle sue orecchie Andrea Papi, quando martedì scorso a Bagno a Ripoli ha ricevuto la visita dell’ex portiere francese, di passaggio a Firenze per la cerimonia della nona edizione della Hall of Fame Viola. Perché se di norma sono gli appassionati a fare di tutto per incontrare i propri beniamini, nel caso del 21enne rimasto vittima a fine agosto di un incidente in motorino che gli è costato l’amputazione della gamba destra è accaduto esattamente il contrario. Una visita tanto a sorpresa quanto gradita, quella del classe 1980 al suo giovane collega. Prima dello schianto cui è sopravvissuto dopo una settimana trascorsa in coma, infatti, Papi difendeva i pali dell’Antella, formazione che milita nel girone B di Promozione toscana.

A rilanciare le immagini dell’incontro è stato domenica su Instagram lo stesso Frey: «Quando ho visto un collega, un portiere così giovane, tifoso della Fiorentina che ha subito un intervento così importante ho voluto subito incontrarlo», ha confermato, rivelando di essere venuto a conoscenza della sua storia tramite i social. «So come ci si sente, e so quanto è importante essere circondati da persone che ti danno forza per mantenere alto il morale e rafforzare il proprio stato d'animo. Non è facile, ma il segreto è tutto lì», ha poi aggiunto l'ex viola, che già non vede l'ora di «rivederlo in campo». Prima però Andrea dovrà ricevere una protesi definitiva al centro Inail di Budrio, in provincia di Bologna. Da qui la decisione di Frey di partecipare alla raccolta fondi aperta in suo favore dall'Antella su GoFundMe per garantirgli «il meglio dell'assistenza sanitaria disponibile» e contribuire alle spese necessarie per l'acquisto della protesi.

Oltre al transalpino, ad aderire alla causa saranno anche le altre Glorie Viola, ovvero i membri dell'associazione che riunisce i più illustri calciatori della storia gigliata. «Faremo una donazione per te, perché la tua passione non finisce qui – ha detto Frey nel regalare a Papi una maglia ufficiale del club insieme a un paio di nuovi guanti da portiere –. La tua forza è rappresentata da tutta la gente che ti circonda e dal club in cui giochi: sono persone che tengono a te in modo particolare». A dimostrarlo, anche quanto accaduto il giorno dopo in occasione del derby di Coppa Italia tra Antella e Grassina, quando l’intero incasso del match è stato devoluto in favore dello sfortunato estremo difensore. Il quale ora, forte di tanto supporto, può davvero sognare di calcare ancora il rettangolo verde. Lo riporta il Corriere della Sera





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IL RETROSCENA DI ITALIANO

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