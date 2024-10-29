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Frey: "Kean può arrivare a 15 gol in campionato e sarà titolare in Nazionale"

L'ex portiere francese della Fiorentina ha parlato delle prestazioni del nuovo centravanti azzurro Moise Kean

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2024 14:54
Frey: "Kean può arrivare a 15 gol in campionato e sarà titolare in Nazionale" -
Rassegna Stampa
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Alla Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex portiere viola Sebastian Frey che ha commentato le prestazioni di Moise Kean, dopo la doppietta contro la Roma: "Kean non aveva mai trovato nessuno che credesse in lui, ora l'ha trovato. Sta bene e fa vedere tutto il suo talento, secondo me può arrivare a 15 gol senza problemi. Sarà una risorsa importante anche per la Nazionale, me lo aspetto stabilmente tra i convocati di Spalletti ed anche titolare con Retegui. Kean è un giocatore che ha un potenziale enorme, se viene messo in moto, sono dolori per tante squadre. Ha forza fisica e grande tecnica perché é uno che la palla la sa tenere e sa fare gol in tanti modi."

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