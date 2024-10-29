Frey: "Kean può arrivare a 15 gol in campionato e sarà titolare in Nazionale"

L'ex portiere francese della Fiorentina ha parlato delle prestazioni del nuovo centravanti azzurro Moise Kean

Alla Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex portiere viola Sebastian Frey che ha commentato le prestazioni di Moise Kean, dopo la doppietta contro la Roma: "Kean non aveva mai trovato nessuno che credesse in lui, ora l'ha trovato. Sta bene e fa vedere tutto il suo talento, secondo me può arrivare a 15 gol senza problemi. Sarà una risorsa importante anche per la Nazionale, me lo aspetto stabilmente tra i convocati di Spalletti ed anche titolare con Retegui. Kean è un giocatore che ha un potenziale enorme, se viene messo in moto, sono dolori per tante squadre. Ha forza fisica e grande tecnica perché é uno che la palla la sa tenere e sa fare gol in tanti modi."

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