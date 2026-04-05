Frey: "Grato per sempre a Firenze, sono ormai un fiorentino acquisito per il loro amore"

L'ex portiere di Fiorentina e Genoa ha parlato del suo amore per la città di Firenze dove ha ancora una casa

In occasione dello scoppio del Carro in piazza Duomo, Frey è stato intervistato da Toscana TV: "Sono contento di essere qua perché è una tradizione importante per la città a cui sono legato da tanto tempo. Amo Firenze e ho casa qua perché mi piace tornare in questa città splendida che si ricorda ancora di me e di tutti i miei compagni. Ancora quando giro per la città, vedo tanto affetto verso di me e sono grato ai fiorentini per il loro amore. Avevo promesso alla sindaca di essere qua oggi per festeggiare con Firenze in questa bella cornice."