Frey: "Ti ringrazio per l'affetto e l'amore nei confronti della Fiorentina. E per aver creato il Viola Park"

Rip presidente, salutami Jo

Non poteva mancare il messaggio di cordoglio dell'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey: "Caro presidente … ti voglio ringraziare per l’affetto che mi hai sempre dimostrato , per le nostre chiacchierate , per avermi chiamato personalmente per la nascita di mio figlio … ti ringrazio per l’amore che non hai mai nascosto nei confronti della “ nostra “ Fiorentina … ti ringrazio per aver creato il centro sportivo “il viola park “ più bello e innovativo d’Europa … in questo giorno triste voglio abbracciare calorosamente LA FAMIGLIA COMMISSO …. RIP presidente ( salutami JO… ) . Con affetto e profonda stima".