Labaro Viola

(VIDEO) Frey spiega a l’U13 cos'è la Fiorentina: “Questa maglia è di una delle città più belle al mondo”

L’ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey ha incontrato i ragazzi dell’U13 viola in una visita al Rocco B. Commisso Viola Park. Durante l’incontro Frey ha spiegato ai ragazzi cosa vuol dire giocar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 aprile 2026 12:30
(VIDEO) Frey spiega a l’U13 cos'è la Fiorentina: “Questa maglia è di una delle città più belle al mondo” -
News
Acf Fiorentina
Frey
Condividi

L’ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey ha incontrato i ragazzi dell’U13 viola in una visita al Rocco B. Commisso Viola Park. Durante l’incontro Frey ha spiegato ai ragazzi cosa vuol dire giocare nella Fiorentina, queste le sue parole:

“Quella della Fiorentina è una maglia bella, che rappresenta non solo una squadra ma una delle città più belle del mondo. Io l’ho indossata 6 anni e sono molto orgoglioso. Vedere voi con questo giglio e questo colore viola mi riempie il cuore. Auguro a tutti voi innanzitutto di divertirvi. Io spero che tutti voi diventerete dei campioni ma sapete che c’è una legge naturale che fa una selezione a un certo punto. Spero che tanti di voi li potrò vedere in TV un giorno e dire ‘lui l’ho visto al Viola Park quel giorno.’ Divertitevi e poi sempre forza Viola ovviamente.”

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok