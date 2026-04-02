(VIDEO) Frey spiega a l’U13 cos'è la Fiorentina: “Questa maglia è di una delle città più belle al mondo”

L’ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey ha incontrato i ragazzi dell’U13 viola in una visita al Rocco B. Commisso Viola Park. Durante l’incontro Frey ha spiegato ai ragazzi cosa vuol dire giocar...

L’ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey ha incontrato i ragazzi dell’U13 viola in una visita al Rocco B. Commisso Viola Park. Durante l’incontro Frey ha spiegato ai ragazzi cosa vuol dire giocare nella Fiorentina, queste le sue parole:

“Quella della Fiorentina è una maglia bella, che rappresenta non solo una squadra ma una delle città più belle del mondo. Io l’ho indossata 6 anni e sono molto orgoglioso. Vedere voi con questo giglio e questo colore viola mi riempie il cuore. Auguro a tutti voi innanzitutto di divertirvi. Io spero che tutti voi diventerete dei campioni ma sapete che c’è una legge naturale che fa una selezione a un certo punto. Spero che tanti di voi li potrò vedere in TV un giorno e dire ‘lui l’ho visto al Viola Park quel giorno.’ Divertitevi e poi sempre forza Viola ovviamente.”