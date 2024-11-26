Frey: "Fiorentina nella top 4 in Serie A, ma è sbagliato pensare allo scudetto. Inter, occhio ai viola"

Frey ha parlato a margine della presentazione del suo libro, spendendo parole sulla classifica della Fiorentina e sulla sfida contro l'Inter

L'ex portiere fra le altre della Fiorentina Sebastien Frey ha parlato dal Viola Park a margine della presentazione del suo libro 'Istinto Puro'. L'ex numero 1 viola ha risposto ad alcune domande sull'ottimo momento dei gigliati, esprimendosi anche sulla prossima sfida contro l'Inter. Queste le sue parole a riguardo, riportate da TMW:

Ora per la Fiorentina arriva la super sfida con l'Inter...

"Ha più da perdere l'Inter della Fiorentina, perché deve vincere. Io mi aspetto una gran bella partita e occhio alla Fiorentina. Nel corso della stagione arriveranno anche alcuni risultati negativi, ma serve equilibrio. Pensare allo Scudetto sarebbe sbagliato, sognare non costa nulla ma i conti si fanno alla fine. La Fiorentina oggi è una bella realtà e per me è nella top 4 di questa Serie A".

L'impatto di Sommer all'Inter?

"Sono un suo grande estimatore. Quando è arrivato la gente storceva il naso, ma c'è una carriera alle spalle… L'ho sempre osservato con piacere e curiosità, perché è completo. Ho sempre detto che è un portiere da Inter e lo sta dimostrando, magari è meno estroverso ma è un grande professionista e un leader silenzioso".

Da portiere temerebbe di più Kean o Lautaro?

"Entrambi. Lautaro è mostruoso, ha dimostrato di essere uno dei più grandi attaccanti del mondo. Kean sta bene, è sempre stato definito un grande talento ma non è mai riuscito ad esprimere le sue qualità. Qua ha fiducia di tutti e i risultati si vedono. Kean arriverà facilmente in doppia cifra e sarà una rampa di lancio per lui. Questo non significa che andrà poi via, l'obiettivo della Fiorentina è fare le coppe".

Determineranno di più gli attaccanti o i portieri?

"Penso i portieri. Sarà una partita con occasioni da gol. L'Inter per ampiezza della rosa è la squadra più forte della Serie A. La Fiorentina però giocherà con coraggio e l'Inter lascerà spazi, per questo i due portieri saranno protagonisti".

LE PAROLE DI MUTU

https://www.labaroviola.com/mutu-questa-fiorentina-puo-lottare-per-la-champions-kean-fisicamente-e-piu-forte-anche-di-toni/278345/