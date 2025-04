Frey non ha dubbi: “De Gea grande portiere, la Fiorentina lo deve tenere. Con lui può ambire a grandi obiettivi”

Intervenuto ai microfoni di Radio 24, l’ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey, ha così parlato dei viola dopo il pareggio per 2-2 contro il Milan: “Quest’anno la Fiorentina ha avuto una storia davvero particolare, perché è partita così così, poi ha fatto un filotto di vittorie incredibile, poi di nuovo così così, adesso, dalla vittoria contro la Juventus, si è rilanciata di nuovo. Se arrivasse tra le prime sei per me avrebbe fatto un gran campionato”.

Poi ha proseguito soffermandosi su David De Gea: “Credo che la Fiorentina debba lavorare al rinnovo, anzi credo che lo stiano già facendo. De Gea è davvero un grande portiere. Sarebbe molto importante tenerlo alla Fiorentina che con lui potrebbe continuare ad avere grandi obiettivi”.