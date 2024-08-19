Sentite Frey: "De Gea? Non sono convinto. È fermo da un anno e Terracciano viene da una grande stagione"

Sebastien Frey è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A dove ha parlato del dualismo fra Terracciano e De Gea in casa Fiorentina. Queste le sue parole: "Non sono convinto di De Gea alla Fiorentina....

A cura di Redazione Labaroviola 19 agosto 2024 16:30

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