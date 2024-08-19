Sentite Frey: "De Gea? Non sono convinto. È fermo da un anno e Terracciano viene da una grande stagione"
Sebastien Frey è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A dove ha parlato del dualismo fra Terracciano e De Gea in casa Fiorentina. Queste le sue parole: "Non sono convinto di De Gea alla Fiorentina....
Sebastien Frey è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A dove ha parlato del dualismo fra Terracciano e De Gea in casa Fiorentina. Queste le sue parole: "Non sono convinto di De Gea alla Fiorentina. È sempre stato un fuoriclasse, ma è fermo da un anno e dopo così tanto tempo un portiere perde i riferimenti. Inoltre Terracciano viene da una grande stagione. Sono curioso di vedere cosa succederà".
NICO VUOLE ANDARE ALLA JUVENTUS, MA COMMISSO HA DEI DUBBI. CONVIENE TENERE CHI NON CI VUOL STARE?
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