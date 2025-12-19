Frey: "Un privilegio indossare la maglia della Fiorentina. Chi non se la sente si faccia da parte"

La FIORENTINA non può e non deve andare in serie B !!!!! Forza ragazzi!

Sebastian Frey ha voluto condividere un post parlando della Fiorentina sui propri social. Queste le sue parole su Instagram: "Indossare la maglia della FIORENTINA è un privilegio!!!! Rappresentare la città di FIRENZE deve essere un onore !!!! Chi in questo momento non se la sente di rappresentare tutto ciò si può fare da parte …. Unità e senso di appartenenza sono le chiavi !!!! La FIORENTINA non può e non deve andare in serie B !!!!! Forza ragazzi!"