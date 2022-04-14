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Frey esalta la Fiorentina: ''Non mi aspettavo una squadra così bella, per l'Europa ci credo''

L'ex estremo difensore viola esalta il lavoro del tecnico, suo ex compagno di squadra e lancia la sfida per l'Europa.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 aprile 2022 17:10
Frey esalta la Fiorentina: ''Non mi aspettavo una squadra così bella, per l'Europa ci credo'' - Firenze, stadio A.Franchi, 03.04.2021, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 03.04.2021, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Frey esalta la Fiorentina: ''Non mi aspettavo una squadra così bella, per l'Europa ci credo''

Intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, l'ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey ha parlato (ed esaltato) il rendimento della Fiorentina e di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

''Non mi sarei mai aspettato una Fiorentina così bella, adesso abbiamo un allenatore che trasmette tanto dentro e fuori dal campo. Vedo tantissime similitudine con la mia Fiorentina, hanno una precisa identità di gioco come la avevamo noi. Vincenzo è stato anche un mio compagno di squadra, quando ci siamo visti gli ho fatto i complimenti, ha ridato fiducia a tanti ragazzi che erano in difficoltà.

Ritornare al Franchi con Joe Barone è stata un'emozione unica. Noi del passato abbiamo il compito di far crescere la Fiorentina, le prossime gare saranno cruciali per l'Europa''.

EX CAPO PROCURATORE FIGC: ''FIORENTINA TRUFFATA PER MANCINI..''

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