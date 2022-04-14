Frey esalta la Fiorentina: ''Non mi aspettavo una squadra così bella, per l'Europa ci credo''

L'ex estremo difensore viola esalta il lavoro del tecnico, suo ex compagno di squadra e lancia la sfida per l'Europa.

Intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, l'ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey ha parlato (ed esaltato) il rendimento della Fiorentina e di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

''Non mi sarei mai aspettato una Fiorentina così bella, adesso abbiamo un allenatore che trasmette tanto dentro e fuori dal campo. Vedo tantissime similitudine con la mia Fiorentina, hanno una precisa identità di gioco come la avevamo noi. Vincenzo è stato anche un mio compagno di squadra, quando ci siamo visti gli ho fatto i complimenti, ha ridato fiducia a tanti ragazzi che erano in difficoltà.

Ritornare al Franchi con Joe Barone è stata un'emozione unica. Noi del passato abbiamo il compito di far crescere la Fiorentina, le prossime gare saranno cruciali per l'Europa''.

EX CAPO PROCURATORE FIGC: ''FIORENTINA TRUFFATA PER MANCINI..''

https://www.labaroviola.com/ex-capo-procuratore-figc-fiorentina-truffata-per-mancini-valutazione-truccata-per-non-pagare-i-viola/172551/