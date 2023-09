Frey contro il Milan: “Hanno parlato prima come al solito. La Fiorentina non riesco a decifrarla”

Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Radio Serie A, queste le sue parole: “Diciamo che i milanisti dopo il 6-0 non si misero nei miei panni, io ho ripreso le prese in giro. Credo che il Milan non debba parlare, nel 2023 ha perso tutti i derby. L’Inter ha dimostrato di essere superiore al Milan e sono contento. Nell’ultimo derby i nerazzurri hanno dominato la partita, essendo superiori dall’inizio alla fine. Ho sentito prima della partita un paio di giocatori del Milan che si dicevano convinti di vincere; a me hanno insegnato a parlare dopo, non prima. L’Inter ha parlato poco e ha agito in campo. La Fiorentina? Non riesco a decifrarla, la squadra è partita è forte contro il Genoa, poi alcuni sono stati dei passi falsi. Ieri hanno ottenuto una grande vittoria contro l’Atalanta, l’obiettivo credo sia l’Europa League, credo sia un grande traguardo”

LA MOVIOLA DI FIORENTINA-ATALANTA