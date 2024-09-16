Frey ricorda: "Fiorentina la tappa più bella e importante della ma carriera. Gruppo bellissimo"

L'ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey, ha parlato a Radio Serie A: "La tappa più importante della mia carriera è stata Firenze, dove sono diventato grande. I Della Valle avevano un progetto i...

L'ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey, ha parlato a Radio Serie A: "La tappa più importante della mia carriera è stata Firenze, dove sono diventato grande. I Della Valle avevano un progetto importante, e il percorso che abbiamo fatto ne è la riprova. Le partite di Champions con Liverpool e Bayern vengono ricordate ancora oggi. La Fiorentina è stata la parte più lunga e bella della mia carriera, ho tanti ricordi belli. C'era un gruppo bellissimo. Metto quegli anni al primo posto anche per come mangiavo: io sono un carnivoro, e a Firenze la ciccia l'è bona".

ITALIANO TENEVA ALTA LA DIFESA PERCHÉ CON QUESTI DIFENSORI DIFENDERE IN AREA VUOL DIRE PRENDERE GOL

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