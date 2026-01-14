Frey fiducioso: “La Fiorentina si può salvare, credo abbia superato il momento buio”

Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina tra le altre, è stato intervistato da RadioFirenzeViola e dagli altri media presenti in occasione di Pitti Uomo: “Credo che la Fiorentina abbia superato il momento buio, anche se non bisogna ancora stare tranquilli. Dopo la tristezza di inizio stagione ho visto segnali positivi, uno spirito di squadra ed una compattezza che ti portano magari non sempre a vincere ma di certo a non perdere. La Fiorentina si può salvare e credo abbia capito gli errori”.

Sui festeggiamenti per il Centenario: “Vanno fatti in grande, infatti sarò al Viola Park per capire il da farsi. Fare parte della storia di questo club è qualcosa di veramente speciale e importante e, penso di potere parlare a nome di tutti gli ex della Fiorentina, ne siamo tutti molto orgogliosi”.

Su De Gea e Martinelli: “Nel momento più buio della stagione dissi di dare la fascia ad uno della sua esperienza, e poi è successo. Martinelli ha fatto bene ad andare a giocare, rimanere nell’ombra è tempo perso, invece deve andare a farsi le ossa per poi tornare alla Fiorentina. I giovani dei vivai vanno fatti giocare, vi assicuro che c’è grande qualità”.