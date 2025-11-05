5 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:22

Frey è sicuro: “Toglierei la fascia a Ranieri e la darei a De Gea. Porta positività ed è un campione”

Redazione

5 Novembre · 18:11

Aggiornamento: 5 Novembre 2025 · 18:11

De Gea Frey

Frey spiega perché De Gea dovrebbe avere la fascia da capitano

L’ex Viola Sébastien Frey, ha parlato della Fiorentina a Fantalab, queste sono le sue parole: “Oggi io non so chi arriverà ad allenare la Fiorentina, però se vuole dare un segnale, per quello che ho detto prima, per le analisi di Luca (Toni) sul capitano, e per come si esprime anche nella stampa, la fascia la darei a De Gea. Ha una grande esperienza internazionale, è un ragazzo che comunque nella difficoltà io lo vedo sempre tenere tutti buoni e la positività, c’è bisogno di questo, e in più è un campione. Io oggi dico: chi meglio di lui? Per la Fiorentina che è in grande difficoltà, sinceramente la toglierei a Ranieri e la darei a De Gea che sicuramente anche lui può dare un qualcosa in più.”

