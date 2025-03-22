Frey: “3-0 alla Juve? Ho goduto. Gud come Mutu? Ancora no. Critiche a Palladino? Qui criticato anche Prandelli…”

Sopra Mutu c'è solo Antognoni

Sebastien Frey nel corso della sua intervista al Corriere dello Sport ha anche parlato del 3-0 alla Juve: "Ho goduto. So quanto conta vincere contro la Juventus. Albert Gudmundsson come Adrian Mutu? Ancora no. Gud è molto forte ma Adrian per me è stato il miglior dieci a Firenze. Sopra di lui c’è solo Antognoni, che per me è la Fiorentina.

Questa Fiorentina, comunque mi piace, poi mi piace molto Palladino, un ragazzo che conosco bene perché l'ho affrontato tante volte in campo. Ha una passione incredibile per quello che fa e ottime idee. Il 3-0 contro la Juve gli ha ridato tanta credibilità e son contento anche per questo. Se è stato criticato troppo? Firenze è così. Vinci qualche partita e sei da scudetto, non è un'esagerazione, perché quest'anno ho sentito parlare anche di scudetto. Nonostante il grande lavoro che sta facendo Commisso, le aspettative sono sempre alte, spesso troppo alte. Critiche eccessive per Palladino? Qui hanno criticato anche Prandelli..."