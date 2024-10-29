Frey: “Kean? Se continua così può fare 10-15 gol e stare stabilmente in Nazionale. Ha del potenziale enorme”

Probabilmente prima non era psicologicamente sereno

Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina, ha espresso un suo parere su Moise Kean a La Gazzetta dello Sport: “Se continua così può stare stabilmente in Nazionale. Può stare tra i 10 e i 15 gol. Probabilmente nelle squadre in cui è stato in precedenza non era sereno psicologicamente. Ora sente la fiducia e l'ambiente di Firenze gli permette di esprimere al meglio le sue qualità. Non sono stupito per quel che sta facendo perché ho sempre intravisto un potenziale enorme in questo ragazzo”.

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