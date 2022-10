Frey sbotta contro Valeri: “Rosso Netto! A cosa serve la VAR se usata così?”

Sébastien Frey, ex portiere viola, ha commentato su Instagram il mancato rosso a Dimarco in occasione del rigore fischiato in favore della Fiorentina.

Il portierone ha espresso la propria delusione per quanto riguarda l’utilizzo del VAR, queste le sue parole: “Non voglio parlare del risultato… ma se non è rosso questo?! Sono sempre stato pro VAR ma visto come viene utilizzato mi sto ricredendo”

