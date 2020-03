Cesare Prandelli ha parlato a Il Giornale di Brescia ripartendo dall’emergenza che ha colpito il suo paese, Orzinuovi, e tutta la Lombardia oltre che l’Italia intera: “Questo Coronavirus mi ha tolto diversi amici, persone che erano entrate dentro la mia vita. Il pallone capisca che di sono altre priorità. In questo momento non si può e non si deve parlare di partite o quant’altro. Questa è l’ora degli investimenti sulla ricerca, sugli ospedali, sulle scuole, sulla natura”.