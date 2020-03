L’attaccante francese Cyril Thereau, che è ancora un tesserato viola nonostante sia stato messo fuori rosa a inizio stagione, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Provence, un quotidiano francese, riguardo il periodo che sta vivendo lui e lo spogliatoio gigliato a causa del programma di isolamento a cui sono stati sottoposti dopo la positività di alcuni compagni al Coronavirus. L’attaccante ex Chievo e Udinese ha affermato:

“Mentre l’Italia si era chiusa in casa, lunedì e martedì scorso ci siamo allenati normalmente e ora non possiamo più lasciare la nostra casa. Dato che ci sono stati casi positivi siamo obbligati ad osservare 15 giorni di reclusione…e io non posso nemmeno vedere mio figlio”.