Si affida ad Instagram Cyril Thereau per smentire la notizia, riportata dal giornale transalpino “La Provence”, secondo cui l’attaccante francese si sarebbe lamentato del fatto che la squadra si sia allenata martedì nonostante l’Italia intera fosse blindata in casa, e per questo motivo, dati i casi di Coronavirus registrati fra i componenti della prima squadra e dello staff, adesso non gli sarebbe permesso di vedere suo figlio.

L’ex Chievo e Udinese, tramite due storie pubblicate sul suo profilo ufficiale, specifica che le parole riportate siano completamente false, dato che la squadra non si è allenata martedì, e che non comprenda chi possa aver fatto uscire questa notizia inventata.

Le foto: