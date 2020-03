Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato in collegamento con Coffee Break su La7: “Noi abbiamo ordinato delle ristrettezze in coincidenza col decreto di Conte dell’11 marzo. Mi sono attivato per tenere chiusi parchi e giardini, soprattutto dopo che nel fine settimana diverse persone si erano riversate lì. Diciamo ai cittadini di rimanere a casa, devo dire di avere dei cittadini responsabili. Resiste una certa minoranza che non solo rischia di bruciare i sacrifici degli altri ma anche di espandere il contagio. In Toscana siamo a 1053 casi, a Firenze 214. Siamo vicini ad una crescita lineare, a Firenze abbiamo avuto progressione di 10 contagi al giorno, negli ultimi sono diventati 20. La crescita non è devastante. Ora poi c’è il tema dei cosiddetti asintomatici: ieri il presidente Rossi, dopo consulto con il professor Romagnani, ha deciso di cambiare linea e passare ai test di massa, 3500 al giorno. Registro due posizioni nella comunità scientifica: c’è chi dice che servono solo agli studi, c’è chi invece sostiene che serve a trovare contagiati sconosciuti. Si parla di un 80% di casi asintomatici… Io stesso che sono in quarantena potrei esserlo”.