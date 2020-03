L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha detto la sua sulle tematiche attuali all’emittente Radio Bruno Toscana, cominciando dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso: “Si preso protagonisti messaggi di vicinanza e solidarietà, forse non credeva di essere al sicuro dal Coronavirus in America. Credo che Commisso, uomo di grande spessore e ardore, all’italiana, abbia provato le emozioni più forti della sua vita negli ultimi 7-8 mesi fiorentini, tra beghe per lo stadio, batticuore in tribuna, e molto altro. Il mercato? Continua anche in questo periodo, perché siamo in un mondo in cui la speculazione domina. Vi dico solo che ho ricevuto poco fa un messaggio che mi diceva che tra oggi e domani mi arriveranno i documenti utili a un’operazione per l’estate. Nonostante la situazione drammatica, anche oggi dovremo fare una video-conference. Viviamo, dunque, uno scenario che per tanti aspetti porta ricchezza a diversi speculatori”.