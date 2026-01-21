Corriere dello Sport: “Se parte Fortini, Maldini nel mirino della Fiorentina. C’è fermento”

In base agli sviluppi della vicenda Niccolò Fortini, la Fiorentina deciderà se inserire un altro esterno d’attacco. Rimane d’attualità l’opzione Daniel Maldini dell’Atalanta. Il suo procuratore, lo stesso di Marco Brescianini, è in ottimi rapporti con la società viola, e questo potrebbe agevolare l’eventuale il negoziato. Tutto in divenire, quel che è certo è che la sessione di trattative attuale porterà in dote almeno un altro acquisto, più probabilmente due. C’è fermento sia in entrata che in uscita. E non potrebbe essere altrimenti visto come è andata la prima parte di stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.