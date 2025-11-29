Benalouane: "La Fiorentina deve salvarsi, domani con l'Atalanta gara da dentro o fuori"

L'ex terzino destro della Fiorentina e dell'Atalanta, Yohan Benalouane, si proietta alla partita di domani

Il doppio ex della sfida di domani Yohan Benalouane è stato raggiunto da TMW per commentare l'avvicinamento alla partita tra Atalanta e Fiorentina. Queste le sue parole: «Vincere a Francoforte non è mai semplice. L'Atalanta ha affrontato una grande squadra che affronta alla pari le big del calcio europeo. La Dea ha mostrato una prova di maturità e personalità: è stato un segnale importante quello dei neroazzurri».

Su Palladino: "Raffaele lo conosco molto bene: ho giocato con lui a Parma. Palladino è una persona di cuore e capace di gestire un gruppo. Questo aspetto lo ha portato a fare grandi cose sia da calciatore che, soprattutto, da allenatore. Con il lavoro l'Atalanta si riprenderà, e Palladino può fare molto bene a Bergamo".

Sulla Fiorentina: "Rimarrà sempre una grande squadra. Oltre al campionato, stanno affrontando una competizione importante come la Conference, e perdere più volte non aiuta. Il cambio in panchina non è stato facile neanche per loro, ma credo che si possano risollevare".

Sulla gara di domani: "La Fiorentina deve salvarsi, e quindi per loro sarà decisiva. Per l'Atalanta è una partita per confermare il bel momento in Champions, con l'obiettivo di ritornare in quella zona che le compete: cioè l'Europa".