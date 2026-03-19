Palladino dopo l’umiliazione in Champions attacca: “In Italia siamo indietro, non abbiamo qualità”

Raffaele Palladino ha parlato della situazione del calcio italiano dopo il doppio confronto con il Bayern Monaco che ha visto la dea perdere per un aggregato di 10-1, queste le sue parole sul tema riprese da TMW:

Dov’è l’Italia rispetto alle grandi squadre d’Europa?

“Siamo indietro. Siamo indietro perché la palla viaggia a una velocità incredibile, la danno sempre sul piede giusto, hanno smarcamenti veloci, hanno motori diversi con picchi molto alti. Ci sarebbero da dire tante cose ma a livello qualitativo siamo indietro. Poi c’è anche tanto di positivo, penso per esempio al Borussia Dortmund. Col Bayern però c’è differenza, credo che si debba migliorare questa cosa a partire dai settori giovanili in cui bisogna curare più la tecnica, perché contro queste squadre sembra un altro sport. Servono riflessioni profonde sul nostro calcio, tutti dobbiamo crescere da questi punti di vista perché ne beneficerebbe il calcio italiano”.