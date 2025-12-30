Samardzic nel mirino della Fiorentina. Gazzetta: “L’Atalanta chiede 20 milioni”

Lazar Samardzic è tornato nel mirino della Fiorentina dopo che il club viola lo aveva cercato quando era ancora all’Udinese. Sarebbe da trovare una formula giusta con la Dea (come un prestito con obbligo condizionato) che lo aveva preso per circa 20 milioni dai friulani un anno e mezzo fa e difficilmente l’Atalanta accetterà cifra inferiore. Piace anche alla Lazio. Sta trovando meno spazio, e semmai più da subentrato, perché l’Atalanta gioca senza trequartista classico e senza mezzala, ruolo che ricopre il serbo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.