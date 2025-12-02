Bucchioni: “Vanoli non sta dando niente di diverso, la squadra gioca come con Pioli”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per parlare della brutta situazione in casa viola: “La Fiorentina ha concesso delle occasioni a una squadra non in salute, ma in difficoltà e si è visto perché hai avuto delle occasioni per poter far male anche tu. L’Atalanta sta meglio in classifica, ma non è quella di Gasperini infatti difendevano male e non erano messi benissimo, con noi hanno avuto vita facile.”

Prosegue: “La Fiorentina ha fatto vedere poco perché ancora non ci dà niente per cui essere ottimisti visto che quello che riesce a fare è solo qualcosa di occasionale, non vediamo nulla di molto organizzato come con la Juventus dove abbiamo visto solo il tiro di Mandragora che gli capita una volta su mille e basta.”

Sulla società: “Non abbiamo notizie sulla salute di Commisso, spero stia bene ma questo è un elemento da considerare perché senza di lui non esiste la società. Non hanno sostituito né Pradé né Barone e ora bisogna cominciare a prendere dei manager veri per irrobustire l’organigramma generale perché adesso o rifondi la società da capo come già dovevi fare nel 2019 o vendi se vedi che non ce la fai oppure in questo modo si va diretti in B.”

Sui singoli: “Non parlerei di individualità ma di idea di calcio, adesso c’è bisogno di chiudere più spazi possibili perché là dietro si balla e non si riesce mai ad essere solido. Proporrei un 4-4-1-1 con due linee strette composte da 4 centrali dietro più avanti larghi Gosens e Dodò con Kean sostenuto da Gudmundsson.”

Su Vanoli: “Al posto suo non avrei mai accettato perché è da solo in una squadra senza società, si è preso un impegno mica da ridere ma mi spaventa quando parla di tempo perché non ce n’è. Dobbiamo fare punti subito e giocare in maniera diversa da Pioli invece siamo sempre i soliti. Non sta dando niente di suo e deve cambiare quanto prima.”