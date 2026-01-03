3 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:20

Corriere dello Sport: "Samardzic piace, la Fiorentina valuta il da farsi. Atalanta pronta a cederlo"

Corriere dello Sport: “Samardzic piace, la Fiorentina valuta il da farsi. Atalanta pronta a cederlo”

3 Gennaio · 10:09

La campagna acquisti della Fiorentina è solo all'inizio

La campagna acquisti della Fiorentina è solo all’inizio. La società deve rinforzare diversi reparti, puntando su profili funzionali ai principi di gioco di Paolo Vanoli. Un centrocampista molto gradito è Lazar Samardzic, che l’Atalanta cederebbe senza grossi patemi d’animo per un’offerta adeguata. Lo ha fatto capire alla dirigenza di Rocco Commisso, che dopo un primo sondaggio esplorativo sta valutando il da farsi.

Il ragazzo è in cerca di una squadra che possa garantirgli più minutaggio. Altro nome da tenere d’occhio è Marco Brescianini, vecchio pallino dei viola per cui i bergamaschi non alzerebbero le barricate in caso di proposte considerate interessanti. Quindi lavori in corso a centrocampo, dove la rivoluzione sarà profonda. Lo riporta il Corriere dello Sport.

