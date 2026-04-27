Atalanta ko a Cagliari ma Palladino non ha dubbi: "È mancato solo un po' di culo"

Atalanta sconfitta a Cagliari ma ecco qual è stato il motivo del ko secondo l'ex tecnico viola

L'Atalanta sta affrontando un periodo complicato, dopo l'uscita dalla Coppa Italia, oggi ha perso 3-2 contro il Cagliari. Raffaele Palladino, ex tecnico della Fiorentina oggi all'Atalanta ha spiegato così il motivo: "Scusate il termine, ma oggi è mancato davvero solo un po' di culo. Arriviamo tante volte vicini al gol ma non riusciamo a concretizzare. Oggi ho messo dentro tanta offensività ma non è servito. Non credo tanto nella sfortuna, ma credo che questo periodo un po' lo sia. Dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare a lavorare per uscire da questo periodo un po' grigio"