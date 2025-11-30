Notte fonda per la Fiorentina, l’Atalanta vince 2-0. Viola a -4 dal Pisa terzultimo

Oggi alle ore 18 alla New Balance Arena di Bergamo, la Fiorentina di Paolo Vanoli è ospite dell’Atalanta di Raffaele Palladino, il tecnico campano è il grande ex di questa partita. La Viola è ancora a caccia della prima vittoria in Serie A, servono punti per abbandonare al più presto la zona calda della classifica, in settimana tra l’altro è arrivato al Franchi il ko in Conference contro l’AEK. Nelle fila gigliate, torna in campo Dodò dal 1′, ancora fuori Gudmundsson, c’è Piccoli con Kean.

PRIMO TEMPO- Al 12’ De Ketelaere strappa e la passa a Scamacca che calcia con il destro, para De Gea. Al 13’ chance per l’Atalanta sui piedi di De Ketelaere, il portiere spagnolo si distende e nega il gol al belga. Al 18’ Lookman semina il panico nell’area di rigore viola, Pablo Marì chiude in angolo. Al 27’ Atalanta vicino al gol, filtrante di Lookman per Zappacosta che calcia, De Gea chiude lo specchio. Al 32’ De Ketelaere salta Ranieri e lo mette a sedere, si immola Pablo Marì con il corpo di respinge il tiro. Al 36’ buona azione della Fiorentina, gioco allargato per Sohm che la mette per Piccoli che calcia, si oppone Carnesecchi. Al 36’ De Gea si allunga e sventa la minaccia arrivata sul tiro di De Gea. Al 41’ l’Atalanta passa in vantaggio, cross di Kossounou che si insacca sotto al sette, 1-0 Dea. Conclusione imparabile per De Gea. Al 45’ errore di De Gea, Lookman calcia sul fondo.

SECONDO TEMPO- Tornano in campo i 22 che hanno iniziato la gara, non ci sono cambi. Al 47’ Ranieri mette dentro, ma né Piccoli né Kean per centimetri non trovano il pallone. Al 48’ chance prima per la Dea con De Ketelaere poi per i viola con Kean. Al 52’ De Gea respinge su De Ketelaere, Lookman più rapido di tutto trova il tap-in del 2-0. Al 53’ Kean anticipa il difensore avversario ma non trova lo specchio. Al 54’ Lookman dentro per De Roon che colpisce il pallone di porta, De Gea salva i viola dal 3-0. Al 57’ Scamacca calcia da fuori con il destra, palla che si spegne sul fondo. Al 59’ giallo per Pongracic dopo la trattenuta su De Ketelaere. Al 63’ Dodò prova a calciare. Al 64’ fuori Dodò e Fagioli, dentro Fortini e Gudmundsson. El 67’ fuori Ederson e Zappacosta, dentro Pasalic e Zalewski. Al 69’ giallo per Pablo Marì. Al 70’ ammonizione per Mandragora. Al 75’ dentro Comuzzo, fuori Pablo Marì. Al 76’ punizione dentro di Mandragora, Kean spizza la palla, che finisce sul palo. Al 77’ doppio cambio Atalanta; dentro Krstovic e Sulemana, fuori Scamacca e Lookman. Al 79’ fuori Piccoli e Sohm, dentro Richardson e Ndour. All’83’ giallo per Hien. All’85’ Zalewski calcia, tiro deviato in corner. All’86’ dentro Kolasinac, fuori Hien. Al 90’ destro largo di Krstovic. Dopo 4’ di recupero, arriva il triplice fischio di Marcenaro.