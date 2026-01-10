11 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:05

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Palladino non si ferma più: batte anche il Torino e centra la nona vittoria in 12 gare

News

Palladino non si ferma più: batte anche il Torino e centra la nona vittoria in 12 gare

Redazione

10 Gennaio · 23:21

Aggiornamento: 10 Gennaio 2026 · 23:21

TAG:

AtalantaFiorentinaPalladinoTorino

Condividi:

di

Successo per 2-0 sui granata e segnali evidenti di crescita: l’impronta dell'ex tecnico della Fiorentina sta rilanciando i bergamaschi

L’Atalanta supera il Torino per 2-0, conquistando tre punti pesanti che confermano il momento positivo della squadra e certificano la rinascita voluta da Raffaele Palladino.

La gara si mette subito sui binari giusti per la Dea: al 13’ del primo tempo è De Ketelaere a sbloccare il risultato, finalizzando al meglio l’assist di Bernasconi arrivato sugli sviluppi di un colpo di testa. Un gol che indirizza il match e premia l’atteggiamento aggressivo e organizzato dei bergamaschi. Il Toro prova a reagire, ma l’Atalanta gestisce con ordine, dimostrando solidità e maturità tattica. Nel finale, quando i granata tentano l’assalto, arriva il colpo del ko: al 95’ Pasalic firma il raddoppio e chiude definitivamente i conti.

Un successo che va oltre il risultato. La mano dell’ex tecnico della Fiorentina è sempre più evidente: squadra compatta, idee chiare e continuità di rendimento. L’Atalanta continua così la sua rincorsa alla zona Europa, rilanciando con forza le proprie ambizioni.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio