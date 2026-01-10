Palladino non si ferma più: batte anche il Torino e centra la nona vittoria in 12 gare

L’Atalanta supera il Torino per 2-0, conquistando tre punti pesanti che confermano il momento positivo della squadra e certificano la rinascita voluta da Raffaele Palladino.

La gara si mette subito sui binari giusti per la Dea: al 13’ del primo tempo è De Ketelaere a sbloccare il risultato, finalizzando al meglio l’assist di Bernasconi arrivato sugli sviluppi di un colpo di testa. Un gol che indirizza il match e premia l’atteggiamento aggressivo e organizzato dei bergamaschi. Il Toro prova a reagire, ma l’Atalanta gestisce con ordine, dimostrando solidità e maturità tattica. Nel finale, quando i granata tentano l’assalto, arriva il colpo del ko: al 95’ Pasalic firma il raddoppio e chiude definitivamente i conti.

Un successo che va oltre il risultato. La mano dell’ex tecnico della Fiorentina è sempre più evidente: squadra compatta, idee chiare e continuità di rendimento. L’Atalanta continua così la sua rincorsa alla zona Europa, rilanciando con forza le proprie ambizioni.