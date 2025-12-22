L'Atalanta è rinata con Palladino: dal suo arrivo 6 vittorie in 8 partite, è tornata in zona Europa

L'ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha avuto un impatto molto positivo sull'Atalanta. Dal suo insediamento infatti l'Atalanta ha giocato 8 partite, vincendone 6 e perdendone 2. Certo 2...

L'ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha avuto un impatto molto positivo sull'Atalanta. Dal suo insediamento infatti l'Atalanta ha giocato 8 partite, vincendone 6 e perdendone 2. Certo 2 sconfitte molto pesanti per 3-1 a Napoli e a Verona ma per il resto un percorso netto sia in campionato che nelle coppe. Infatti Palladino ha fatto 2 su 2 anche in Champions League battendo anche il Chelsea e ha vinto pure in Coppa Italia con il Genoa. Adesso i bergamaschi occupano il 9° posto e tornano a sperare in una qualificazione alle coppe europee, sicuramente un netto cambio di passo rispetto alla gestione Juric